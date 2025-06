Gilles Platret prend un arrêté d'interdiction du tournoi de foot des quartiers de Chalon

Communiqué de Gilles Platret - maire de Chalon sur Saône.

Le tournoi de jeunes footballeurs qui se déroule depuis ce lundi sur le stade de Léo-Lagrange a été émaillé de très graves incidents.

Dès le départ, des tirs de mortier ont été à déplorer, dont l'un a gravement endommagé des installations tennistiques (paddle) situées à proximité et qui n'ont même pas eu le temps d'être inaugurées.

Plusieurs bagarres ont éclaté dans les vestiaires, la violence s'est manifestée, y compris sur le terrain pendant les compétitions, provoquant des blessures.

Des fumigènes ont été à plusieurs reprises utilisés. Des deux-roues, pourtant interdits sur le site, ont pénétré dans l'enceinte du stade. Du matériel de clôture a été dégradé. Ceci sans même évoquer plusieurs intolérables remarques sexistes tendant à éloigner les femmes des abords de cette compétition.

Pour toutes ces raisons, j'estime que la sécurité n'est pas assurée lors de cette compétition et c'est pourquoi j'en ordonne immédiatement l'interdiction. L'arrêté est en cours de rédaction et sera signé ce soir. 

Ce ne sont pas de petits caïds qui réussiront à s'imposer par ce genre de comportements. Force restera à la loi.