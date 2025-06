Jeremiah Hill et Zac Cuthbertson prolongent l’aventure avec l’Elan Chalon !

Arrivés tous deux à l’été 2024, ils se sont imposés dès leur première saison comme des piliers du groupe, symboles du renouveau chalonnais et artisans majeurs du magnifique printemps vécu par tout un club et ses supporters.

Une continuité précieuse pour l’Elan

Ces deux prolongations illustrent la volonté du club de s’inscrire dans la stabilité et de conserver une ossature forte autour de joueurs qui partagent ses valeurs. Leur impact sportif et humain a été salué par l’ensemble du staff et de la direction, convaincus que cette dynamique collective est la clé pour bâtir de nouvelles ambitions.



Jeremiah Hill, MVP en puissance et chouchou du Colisée

Un an après son arrivée, Jeremiah Hill a déjà marqué de son empreinte l’histoire récente du club. Véritable moteur offensif, toujours souriant, le combo guard américain a séduit par son énergie communicative, sa créativité balle en main et sa capacité à faire lever les foules. Régulièrement ovationné par des “MVP, MVP !” venus des tribunes, il a connu plusieurs coups de chaud spectaculaires qui l’ont même propulsé MVP du mois d’avril en LNB.



Elric Delord à propos de Jeremiah Hill

"Il y a peu de temps, cela semblait encore utopique voir irréaliste de pouvoir conserver Jeremiah, et pourtant….

Il est symbolique d’une ambition commune de tous d’essayer d’aller le plus haut possible. C’est pour moi un signal fort qui est envoyé.

Très impliqué dans la vie de groupe mais aussi en dehors auprès des amoureux de l’Elan Chalon, il met du liant partout.

Il a cette capacité à faire de la magie mais cela ne doit pas être attendu comme une norme.

Je ne veux pas que les attentes soient trop hautes sur un plan individuel le concernant car c’est bien son appétence à aider l’équipe, son leadership qui sont prépondérant dans sa reconduction. Jeremiah sera un maillon fort dans notre collectif mais c’est bien une équipe qui gagne et perd ensemble."



Zac Cuthbertson, le guerrier infatigable

De son côté, Zac Cuthbertson s’est imposé comme un joueur d’impact, aussi précieux par son activité défensive que part son engagement sur le terrain. On se souvient bien sûr de son record de 53 minutes disputées face à l’ASVEL lors du match-marathon de la saison, mais aussi de ses défenses étouffantes et de son engagement sans faille dans chaque rencontre.

Combattant dans l’âme, Zac a conquis le public par le cœur qu’il met sur le terrain et son esprit d’équipe. Il sera de retour sous le maillot rouge et blanc pour la saison 2025-2026, bien décidé à continuer d’écrire son histoire à Chalon.

Elric Delord à propos de Zac Cuthbertson

"C’est un joueur essentiel pour toute équipe qui souhaite performer. Sa bonne humeur, sa joie de jouer, sa constance dans l’engagement total au quotidien font partie des facteurs de réussite qu’il faut avoir avec nous.

Véritable stoppeur défensif et couteau suisse en attaque, j’attends aussi un peu plus de lui dans une utilisation certainement un peu différente l’an prochain"