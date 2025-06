Connaissez-vous Jean-Pierre, Brigitte et Gérard ?

Cette entreprise familiale de Saint Marcel, vous offre bien plus que de simples services de jardinage. C’est un lieu où créativité et passion se rencontrent !

L’humain et le respect de la terre y sont les priorités.

Tout d’abord, il y a GERARD SAUVAGE.

C’est le technicien des plantes et fleurs annuelles…

A l’image de Jean-Baptiste Poquelin (Molière), il ne quittera jamais ses serres !

Dès la saison venue, il met tout son art dans le semis, chaque plante ou graine est déposée sur des lits différents de terreau, de compost…

Il chéri ses plants avec des techniques d'horticulture respectueuses de l'environnement.

Ensuite, il y a JEAN-PIERRE et BRIGITTE SAUVAGE.

Brigitte, vous accueille avec bienveillance et gentillesse, donne le meilleur d’elle-même pour satisfaire vos demandes ou questions, traversant parfois plusieurs fois les serres pour trouver son mari ou son beau-frère à la recherche d’une réponse pointue!!!

Elle vous conseille sur des idées « plantes à offrir »

Elle prend grand soin des fleurs et plantes d’intérieur, elle vous accompagne à votre voiture pour libérer vos bras chargés…

Un service à l’ancienne comme on les aime !!!

Jean-Pierre, c’est le « Jean-Pierre Coffe » du jardin !

Intarissable en matière de conseils et de plantation ! Attention, les aubergines ne se plantent pas à côté des tomates, elles aiment très bien se nourrir, les cucurbitacées ne se mélangent pas au même endroit !

Il a de petits mots bien appropriés :

« Qui sème Potasse, récolte en masse »

« Patenkali l’ami du jardinier »

Il reçoit « les brebis égarées », comme il aime les définir, les personnes à qui il a expliqué avec détails et passion comment planter, qui reviennent quelques temps après avec un problème de jaunissement ou de non croissance du plant, alors, il recommence sa leçon avec patience, générosité et gentillesse !

Petit clin d’œil sur les courtillières…

N’hésitez pas à leur rendre visite, même juste pour le plaisir !

Vous pouvez également passer votre commande et profitez du service de livraison local.

Horticulture SAUVAGE

82 Route DE DOLE,

71380 SAINT-MARCEL

03 85 42 08 92

[email protected]

https://www.sauvage-horticulture.fr

Mary Popp’s