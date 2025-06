Qu’y a-t-il derrière ce mur ?

Ce mercredi 11 juin, une réunion sur le chantier des travaux du gymnase a eu lieu pour, non pas comme il est de coutume, poser la première pierre mais pour découvrir l’avancement du chantier de construction de l’extension du gymnase.

Madame le maire Florence Plissonnier en présence de Baris Altas conducteur de travaux chez Cartallier Architectes, d’élus de St Rémy, du responsable des services techniques, de la directrice générale des services s’est adressée à tous : « C’est avec une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd’hui pour procéder à l’ouverture symbolique de la cloison qui relie désormais la salle de sport existante à la nouvelle extension de notre gymnase, dédiée à la convivialité et à la vie associative. Ce projet, nous l’avons voulu ambitieux et exemplaire pour répondre à plusieurs objectifs essentiels pour notre commune : D’abord, la rénovation thermique du bâtiment, grâce à une isolation par l’extérieur, au remplacement du système de production d’eau chaude, à l’isolation de la toiture des rangements et au changement des polycarbonates. Ces travaux permettront de réduire de 60 % la consommation énergétique du gymnase, un engagement fort pour la transition écologique de notre territoire. Ensuite, la création d’une véritable entrée distincte des vestiaires et des terrains, pour améliorer l’accueil et la sécurité de tous les usagers. Nous avons également souhaité offrir un espace de convivialité, une salle où les associations, les clubs et les habitants pourront se retrouver, échanger et partager des moments forts, au-delà du simple cadre sportif… Je vous invite maintenant à franchir ensemble cette nouvelle étape, symbole de notre volonté collective de bâtir un avenir plus solidaire, plus vert et plus sportif pour Saint Rémy… »

Florence Plissonnier a ensuite procédé à l’ouverture, à l’aide d’une masse, de ce qui sera le passage de jonction entre le gymnase et l’extension.

Le passage ouvert, Florence Plissonnier et les personnes, qui ont assisté à l’opération, ont rejoint l’extension par l’ouverture réalisée dans le mur afin de découvrir la nouvelle construction.

Construction de 155 m2 qui comprendra, juste derrière l’ouverture qui sera finalisée, un hall avec sanitaires, à côté une salle de convivialité avec vue sur le terrain intérieur gymnase, des vestiaires avec accès direct dans le gymnase et le dojo. Une terrasse extérieure est accolée à cette extension dont l’ossature est en bois avec isolation phonique et acoustique.

Pour la partie gymnase, les menuiseries alu et les panneaux translucides ont été remplacés rapportant l’éclairage naturel qui avait bien perdu de ses capacités avec les années. L’isolation acoustique sera renforcée.

Ces travaux et améliorations ont été vus avec les associations qui utilisent régulièrement le gymnase, encore un peu de patience avant de pouvoir de nouveau l’utiliser.

C.Cléaux