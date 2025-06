Les "Souvenirs d’Euphonia ": Un gala riche en couleurs et en chansons.

Tout un style revu et corrigé pour la nouvelle et ancienne association qui s’appelle désormais "Euphonia".

Nouvelle par son nom, sa présentation et ancienne à la fois par ses origines ; "Euphonia" a voulu surprendre le public par une mise en place et une présentation plus tournée vers le style cabaret/théâtre que vers une chorale traditionnelle.

Quelques élus de la ville étaient présents à cette soirée, Fabrice Rignon, Pierre Crépin, … à la première table, ont particulièrement apprécié les costumes et les interprétations des chansons, de même que les 180 autres personnes à table dans la salle.

Le thème Souvenirs a allié musiques, chansons d’hier et d’aujourd’hui, des années 80 à nos jours, durant environ 2h00 dans une ambiance surchauffée du public. La nouvelle création a demandé environ 9 mois de travail pour l’ensemble de la troupe composée de 35 personnes chanteurs, chanteuses, danseuses.

Trois groupes se sont produits sur scène dans de multiples formations. Les groupes sont entrainés par Valérie Simonet, Jérémy et Adeline pour les chants adultes, Marion s’occupe des danseuses et Manon, Noémie et Nathalie des ados.

Les costumes ont été entièrement confectionnés par Véronique Nicolas et les bénévoles.

Un peu de country avec Maurice à l’harmonica rappelant les grands espaces et les chevaux américains.

Le miroir intergénérationnel

Romain Simonet, président de l’association "Euphonia" avait gardé sous le coude une surprise pour l’auditoire. En effet en fin de soirée et pour le final la Fanfare de Pierre de Bresse est venue renforcer les chanteurs et chanteuses de la troupe châtenoyenne. Dans un même élan avec des airs mondialement connus, ils ont fini de chauffer la salle.

Les spectateurs ont fini debout en liesse avec les musiciens, les chanteurs, les chanteuses et les danseuses. Ils ont tous repris en chœur la chanson indétrônable de Joe Dassin : "Dans les yeux d’Emilie".

Une belle soirée pour l’auditoire et la satisfaction d’avoir réussi pour l’ensemble des membres d’Euphonia.

C.Cléaux