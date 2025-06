La Châtenoyenne, une « rando associative » le samedi 5 juillet, pensez à vous faire inscrire

A l’initiative de l’Office Municipal des Sports une randonnée pédestre de 5,2 km est ouverte à toutes celles et tous ceux, membres des associations ou habitants de la commune, qui veulent découvrir les lieux d’activité des associations de Châtenoy le Royal. Une première originale en la matière qui mobilise (actuellement) une petite quinzaine d’associations châtenoyennes.

Un parcours ludique et attractif

Le principe est simple : un point de départ au stade du Treffort ou s’exprime le football pour se terminer au stand de tir Guy Chapuis. Au préalable il faut passer par le gymnase Alain Colas (basket), puis le terrain de rugby de Charréconduit, venir découvrir les associations installées au centre Semard ( tennis de table, échecs, rail modélisme, Ligue de protection des oiseaux) dans le quartier des Rotondes, pour se diriger ensuite vers le Centre Berlioz et sa salle d’activités ( Copains Couleurs, Cercle Philatélique) et salle de danse ( Danse en corps), sans oublier les terrains de boules ( pétanque et lyonnaise) et prendre la direction de la mairie avec ses salles de répétition ou d’expressions diverses ( Self Défense U2R), découvrir la salle d’évolution au sol du judo et du yoseikan et par le Tir Sportif et ses spécialités pistolet, carabine et arbalète).

Une buvette tenue par le Tir sera à disposition de participants souhaitant finir par un rafraichissement ou un petit en-cas.

Au total 5,2 km à parcourir à sa mesure, sans exploit sportif, juste pour mieux connaitre la vie associative de Chatenoy le Royal et de participer à un moment de convivialité.

C’est simple, ludique et surtout comme le précise le Président de l’OMS, Daniel Rebillard : « L’occasion de passer un moment sympathique, de faire connaissance avec la vie associative dans ses lieux d’activités. Je tiens à remercier les associations participantes et nous ferons que cette première soit celle d’une journée mémorable. » avec un regret de voir des associations n’ayant pas cru bon d’apporter une réponse au dossier envoyé en amont à cette réunion du 11 juin, sachant qu’il n’est pas trop tard pour faire part de leur participation.

Participer et faire participer

Actuellement ce sont 15 associations qui ont répondu favorablement à cette initiative et qui ont bien compris l’intérêt d’une telle journée, même si elle se situe en fin de saison pour bon nombre et aux tous premier jours des vacances d’été ( samedi 5 juillet).

En effet participer est une preuve de vie de l’association, un moyen de mieux se faire connaitre et de connaître les autres associations qui font la vie active et sociale de la commune et pour celles qui reçoivent des subventions des collectivités, un juste retour des choses au regard de ces collectivités.

Participer et jouer avec tombola attractive

Pour permettre une bonne organisation matérielle il est souhaitable de s’inscrire au préalable, avant le 3 juillet 2025, soit :

- par mail à [email protected]

- par SMS (uniquement) au 06 17 60 06 74

Chaque participant recevra un gobelet crée spécialement pour la circonstance, ainsi qu’un carton nominatif sur lequel il y aura un plan du parcours et des emplacements à faire tamponner lors du passage dans les lieux ou seront installées les associations.

Ce carton, muni de tous les tampons associatifs, sera à déposer dans une urne au point d’arrivée situé au stand de tir Guy Chapuis. Il donnera lieu au tirage, en fin de soirée, d’une tombola agrémenté de nombreux et jolis lots.

Rendez-vous est donc donné au plus grand nombre le samedi 5 juillet 2025 à partir de 15h au stade du Treffort sachant qu’une participation de 2€ est demandée à chaque participant, la gratuité est donnée au moins de 16 ans.

JCR