La 6e édition du ‘Livrodrome’ prendra place square Chabas à Chalon-sur-Saône

Le ‘Livrodrome’ investira le Square Chabas durant la journée 30 juin 2025 de 9h à 18h avant de reprendre sa route vers Lons-le-Saunier le 3 juillet pour l’étape suivante. C’est en tout une dizaine de villes qui sont concernées chaque année par ce “parc d'attractions littéraires”. Cet événement complètement gratuit invite les jeunes aussi bien que les familles à participer à pas moins de 19 activités comprenant des ateliers d’écriture, découverte des métiers du livre, des conteurs et conteuses, la présence d’auteurs sur place comme Nesmo (Meto), Anne Loyer (Charbon Bleu)… dont certains animeront notamment un atelier BD. On notera d’ailleurs la présence de 3 activités spécifiques à Chalon-sur-Saône, à savoir le mur d’escalade littéraire, imaginé par la bibliothèque, le Bal à histoires par la Compagnie SF, et le Casse-tête par la médiathèque de Chalon-sur-Saône.

Ce sont 1100 jeunes hors grand public attendus sur cet événement qui mobilise les auteurs, les librairies, les bibliothèques, les médiathèques et les artisans. De plus, avec le soutien du Centre National du Livre, de la ville de Chalon-sur-Saône et la région Bourgogne Franche-Comté, 600 chèques-lire seront offerts aux adolescents pour leur participation à cette foire qui vise à donner ou redonner le goût de la lecture.

Chalon-sur-Saône sera la 6ème étape du Livrodrome 2025. En cas de pluie, l'événement sera transféré à la Maison des Sports. L’entrée est libre mais des pré-inscriptions sont nécessaires pour certaines activités.

O.MR