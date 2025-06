AVIS DE DECES - Madame Renée FEVRE née DALLEREY

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Jean (†) et Colette FEVRE,

son fils et sa belle-fille,

Eric et Corinne FEVRE,

Sandrine et Christophe PAILLOUX,

ses petits-enfants,

Anais, Margaux, Corentin et Hugo,

ses arrière-petits-enfants,

Lola, Méline, Chloé et Théo,

ses arrière-arirère-petits-enfants,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Renée FEVRE

née DALLEREY

survenu le 10 juin 2025,

à l'age de 103 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 17 juin à 15 heures, en l'église de Saint-Loup-de-Varennes.

La famille vous rappelle à votre souvenir, son époux

Robert

décédé en 1995,

et son fils

Jean

décédé en 2017.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.