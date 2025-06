"Inforum" à St Rémy : Un lieu de rencontre, d’information au service de la population.

"Inforum", première édition du forum dédié à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, les séniors, la famille, la santé et le social, l’emploi, le logement, la mobilité, les loisirs et le numérique, organisé par Amandine Duriau et les agents de l’espace Simone Veil de la mairie de Saint Rémy, avait pour objectif de montrer et faire connaitre à la population tous les services qui existent et auxquels ils peuvent faire appel en cas de nécessité.

Même si cette première édition a été marquée par une réussite très mesurée, il n’en reste pas moins que les personnes venues rencontrer les professionnels présents ce mardi 10 juin place de la mairie ont pu échanger, se renseigner auprès des services présents.

Les 27 stands avaient été disposés par thèmes, ce qui était plus facile pour les personnes intéressées à se rendre aux ateliers ou démonstrations proposés. Cet Inforum avait mobilisé de nombreux acteurs locaux, départementaux, régionaux afin d’être au plus proche des habitants.

Souvent nous pêchons par ignorance et pourtant il suffit parfois de pousser une porte pour obtenir une réponse, un soutien, une aide… "Inforum" était là ce mardi pour tout ça.

Quelques institutions bien connues comme le ZOOM, les crèches du Grand Chalon, Habellis, Semcoda et d’autres bien moins connus du grand public ont pu, au travers de ce forum, se faire connaitre et/ou rappeler quelles existent, pour exemple, les nounous (nourrices agréées), les services de la mission locale, les services du CCAS de la ville…

C.Cléaux