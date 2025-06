Dimanche 15 juin : Bonne fête, papa !

Chaque année en juin, la fête des Pères est l’occasion de mettre à l’honneur ces figures paternelles qui nous ont guidés, élevés, aimés. Mais d’où vient cette tradition ?

Une origine religieuse

Dès le XVe siècle, dans certains pays catholiques, on célébrait déjà les pères de famille le 19 mars – le jour de la Saint-Joseph, père nourricier de Jésus – comme c’est encore aujourd’hui le cas en Espagne, en Italie ou au Portugal. Dans de nombreux autres pays, la date établie pour la fête des Pères est le 3e dimanche de juin.

Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que la première fête non religieuse voit le jour.

En France : une stratégie commerciale

Avec la séparation de l’Église et de l’État (1905), son caractère religieux disparaît pour renaître sous un aspect nettement plus commercial. Pour « rallumer la flamme », quoi de mieux qu’un fabricant de briquets ?

C’est une entreprise française de briquets à gaz qui est à l’origine de l’instauration officielle de la fête des Pères. Dans les années 1950, la société Flaminaire cherche un moyen de dynamiser ses ventes. S’inspirant de la fête des Mères déjà bien ancrée dans le calendrier, elle lance une campagne publicitaire : « Nos papas aussi méritent leur fête ! »

Succès immédiat : le message trouve un écho dans les foyers, et en 1952, la fête des Pères est reconnue officiellement en France. Elle est fixée au troisième dimanche de juin, comme aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

Une fête parfois controversée, mais toujours symbolique

Controversée, elle l’est parfois, pour son aspect jugé trop commercial. On peut pourtant la fêter fort simplement pour conserver sa portée symbolique. Ces cartes sur lesquelles les enfants calligraphient quelques mots affectueux, illustrées de dessins malhabiles, touchants et colorés ont un charme indémodable ! Un poème récité, un bouquet cueilli, un plat préparé, en un mot, un moment créé juste pour son jeune ou vieux père sont des hommages simples pour rappeler le rôle essentiel que jouent les pères dans la vie familiale et affective.

Bonne fête des Pères à tous les papas !