CANICULE - La ville de Chalon déploie son plan de vigilance à compter de la semaine prochaine

À l’approche de l’été, les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des plus fragiles. Dès aujourd’hui, et face aux prévisions météorologiques, la Ville de Chalon met en place un dispositif d’information et d’alerte.

Même si le plan canicule officiel n’est pas déclenché, les agents de la Maison des Seniors vont contacter la semaine prochaine toutes les personnes inscrites sur le registre canicule pour établir un premier contact. Ces appels seront renouvelés par la suite, autant que de besoin et selon les souhaits des personnes appelées.

Si elles ne l’ont pas encore fait, les personnes isolées ou fragiles peuvent s’inscrire sur ce registre canicule (dossier à retirer à la Maison des Seniors ou en appelant Allo Seniors au 03 85 90 10 10).

Parallèlement, la Maison des Seniors propose aux personnes fragiles de venir se rafraîchir dans ses locaux climatisés au 36, rue Général-Leclerc du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ou au sein des résidences autonomie Esquilin (5 rue Colette) et Beduneau (10 rempart Sainte-Marie) du lundi au dimanche.

Entourage vigilant



Le rôle joué par l’entourage des personnes seules ou isolées est très important : chacun doit rester vigilant et ne pas hésiter à signaler à la Maison des Seniors toute personne nécessitant d’intégrer ce dispositif.

Astuces pour lutter contre la chaleur

En cas de canicule, quelques principes simples à mettre en œuvre sont à respecter :

boire régulièrement de l’eau, même sans avoir soif et humidifier son corps,

éviter les sorties aux heures les plus chaudes (12h/16h) et fréquenter des lieux frais,

fermer les fenêtres et les volets la journée pour maintenir son logement frais,

être vigilant et donner des nouvelles régulières à son entourage,

ne pas hésiter à appeler son médecin traitant ou le 15 en cas d’urgence.



Contact et informations

Maison des Seniors – 36, rue Général Leclerc – 03 85 93 85 20

Allo Seniors – 03 85 90 10 10