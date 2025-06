GOLF : Edouard Martinon devance Simon Zacchini et s’adjuge la coupe DS Store Automobiles

En prenant le meilleur sur son partenaire de championnat Simon Zacchini. Handicapé par sept bogeys et deux triples bogeys, ce dernier, pourtant mieux classé, et malgré un excellent départ, a dû laisser son adversaire filer vers le succès. Derrière les deux cadors, Paul Georges Antunes a pris une méritoire troisième place. A noter la belle performance d’ensemble des élèves de l’école de golf qui ont montré qu’il faudra désormais compter sur eux.

Soixante-quatorze joueurs en lice

Ce samedi matin, il ne faisait pas bon mettre un golfeur sur un green. Néanmoins ils ont été soixante-quatorze joueurs à se présenter à 8h 30 pour un départ en shot gun. Ils n’étaient que soixante-huit la saison dernière à se disputer la victoire. Une progression qui ne pouvait que réjouir Tom Guillien et Matthieu Deprost, les deux sympathiques commerciaux de DS Store Chalon.

Histoire de reprendre des forces après une matinée bien pluvieuse et bien venteuse, et avant la remise des prix animée par Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, un repas à base de grillades préparées par le traiteur rullyotin Cook and Styles, et offert par le sponsor, a rassemblé tous les participants sous le chapiteau pour un moment convivial.

Enfin la coupe DS Store Automobiles comptait pour le 2e tour de la Partenaire’s Cup 2025, laquelle a un nouveau leader, à savoir le Garage des Chavannes avec 207 pts devant Monsieur Store 176 pts et Côté Optique 169 pts.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Véronique Forin (Chalon) 15 ; net : 1. Véronique Forin (Chalon) 30.

2e série dames : brut : 1. Faustine Planté (Chalon) 15 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 42, 2. Josiane Droux (Chalon) 36.

3e série dames : brut : 1. Julie Nimmegeers (Chalon) 5 ; net : 1. Julie Nimmegeers (Chalon) 48.

1re série messieurs : brut : 1. Edouard Martinon (Chalon) 29, 2. Simon Zacchini (Chalon) 27 ; net : 1. Paul Georges Antunes (Chalon) 39, 2. Edouard Martinon (Chalon) 37, 3. Nicolas Grebot (Chalon) 35.

2e série messieurs : brut : 1. Gilles Beaufay (Chalon) 25 ; net : 1. Gilles Beaufay (Chalon) 43, 2. Alain Rothdiener (Chalon) 39, 3. David Philippe (Chalon) 37, 4. Marc Gely (Chalon) 37, 5. Pascal Roze (Chalon) 36, 6. Romain Cibin (Beaune) 35, 7. Jacques Boissard (Chalon) 34.

3e série messieurs : brut : 1. André Dugenest (Chalon) 20 ; net : 1. Franck Cussemane (Chalon) 46, 2. André Dugenest (Chalon) 44, 3. Philippe Nollot (Chalon) 35.

4e série messieurs : brut : 1. Edouard Mroz (Chalon) 110 ; net : 1. Jean-François Torres Garcia (Chalon) 71, 2. Joseph Choplain (Chalon) 43.

Gabriel-Henri THEULOT