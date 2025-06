Concours « Je filme le métier qui me plaît » : le palmarès régional dévoilé ce vendredi

Frédéric Poncet, conseiller régional délégué à l’orientation et à France Travail, a présidé la cérémonie de remise des prix régionaux du concours « Je filme le métier qui me plaît », vendredi 13 juin 2025 au cinéma Olympia à Dijon, en présence d’Anne et d’Éric Fournier, co-fondatrice et co-fondateur du concours national et responsables de l’association Euro-France.

Le jury, composé de douze membres, jeunes et experts du monde de l’éducation, de la jeunesse, de l’emploi, de l’insertion, de l’entreprise, des médias et de la communication, était présidé par Quentin Lazzarotto, réalisateur et vulgarisateur scientifique originaire de Saint-Claude (Jura).

À travers la déclinaison régionale de ce concours de productions vidéo, la Région souhaite aider les jeunes et les moins jeunes à mieux connaître leur environnement économique, les secteurs d’activité, les métiers et les savoir-faire des entreprises, tout en permettant aux entrepreneurs de trouver les compétences dont ils auront besoin demain.

Au niveau régional, 32 films étaient en compétition. Ils étaient présentés par des jeunes issus d’établissements d’enseignement (collèges, lycées, CFA, MFR, écoles du supérieur) et de structures associatives ou d’accompagnement (missions locales) de Bourgogne-Franche-Comté. Six lauréats régionaux ont été récompensés.

Cet événement s’inscrit dans une belle dynamique puisque, dans le cadre du concours national, 12 productions vidéo de Bourgogne-Franche-Comté ont été primées au Grand Rex, à Paris, le 27 mai dernier.

Frédéric Poncet et Océane Godard, conseillers régionaux, ont remis les prix aux lauréats 2025@David Cesbron

Les lauréats des prix régionaux

(récompensés au cinéma Olympia à Dijon)

Clap de diamant :

Film « Fauteuil Story : faites tapisserie ! », du lycée polyvalent Bonaparte à Autun (71) – métier : tapissière

Un fauteuil abandonné dans un grenier au milieu d’objets d’un autre âge semble être en fin de vie. Il se morfond et regrette sa jeunesse passée. Il va pourtant connaître une seconde vie grâce au savoir-faire de Constance, une jeune tapissière d’ameublement, qui va le restaurer…



Clap de platine :

Film « Le métier de guide-conférencier », du Groupe Alternance Dijon (21) – métier : guideconférencière

Dans un monde où l’histoire sommeille au cœur des pierres et des monuments, une jeune femme se retrouve mystérieusement aspirée dans un jeu vidéo. Propulsée dans une quête inattendue, elle doit percer les secrets d’un métier aussi fascinant que méconnu : celui de guide-conférencière.



Clap d’or :

Film « C'est forestier ou pas ?! », du collège Jean-Philippe Rameau à Dijon (21) – métier : technicien forestier

Les élèves de 4e/ULIS du collège Rameau sont partis à la rencontre de Mathieu, forestier à l'Office national des forêts (ONF). Ils vont vous montrer que ce n'est pas sorcier de présenter un métier !



Clap d’argent

Film « Japy Tech, une famille bien soudée », du lycée Montchapet Dijon (21) – métier : chaudronnier

Des BTS tertiaires SAM en réorientation débarquent chez Japy Tech, pionnier du refroidissement de lait. Initialement venus pour un stage, ils se découvrent un intérêt pour une entreprise de pointe et des personnes qui façonnent les tanks et les silos à lait.



Clap de bronze

Film « L'animation n'est pas une simple occupation », de l’École de la deuxième chance à Belfort (90) – métier : animateur en EHPAD

Présentation, par un animateur en EHPAD, des finalités d'une animation et témoignage des résidents.



Prix coup de cœur

Film « On va vous comté une histoire », du collège Olympe de Gouges à Pont-de-RoideVermondans (25) – métier : maître-fromager

Robin est en fin de repas... Il prend un petit morceau de comté. « Mais qu'est-ce que c'est, une FRUITIÈRE à comté ? » Partons à la rencontre de monsieur Croissant (eh oui !), le maître-fromager…

Douze films régionaux primés à Paris, au Grand Rex, le 27 mai 2025

Quatre claps d’argent :

• « Il était une fois dans l’Est », du lycée agricole Edgar Faure à Lons-le-Saunier (39) – métier : coordinatrice et coordinateur de projet

• « C’est forestier ou pas ?! », du collège Jean-Philippe Rameau à Dijon (21) – métier :

technicien forestier / technicienne forestière

• « Travail & handicap », de l’IME Institut Pierre Chanay à Charnay-lès-Mâcon (71)

• « Japy Tech, une famille bien soudée », du lycée Montchapet à Dijon (21) – métier :

chaudronnier-soudeur



Huit claps de bronze :

• « Fauteuil Story : faites tapisserie ! », du pôle général et pôle technologique du lycée Bonaparte à Autun (71) – métier : tapissière

• « On va vous comté une histoire », du collège Olympe de Gouges à Pont-de-Roide (25) – métier : maître-fromager

• « L'œil du cyclope », de la mission locale du Tonnerrois et de l’Avallonnais à Tonnerre (89) – métier : projectionniste

• « Le métier d’architecte », du collège des Lacs à Clairvaux-les-Lacs (39) – métier :

architecte

• « Les coulisses d’un pro : vendre du rêve en salle de bains ! », du lycée professionnel Pierre-Adrien Pâris à Besançon (25) – métier vendeuse commerciale

• « Au cœur de la police », du collège Montpezat à Sens (89) – métier : gardien et gardienne de la paix

• « Le métier de guide-conférencier », de l’École supérieure d’alternance à Dijon (21) – métier : guide-conférencière et guide-conférencier

• « Vous êtes là », de l’École de la deuxième chance à Belfort (90) – métier : préparatrice et préparateur de commandes



Pour retrouver les vidéos du concours « Je filme le métier qui me plaît » c'est ici.