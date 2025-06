Splendide Grande Messe en ut mineur de Mozart à ne pas manquer !

Premier des trois concerts ce vendredi 13 juin 2025 à Tournus en attendant celui de ce samedi 14 juin à Chalon sur Saône, en l’église St Cosme ( 20h) et celui de dimanche 15 juin en la basilique Notre Dame de Beaune (17h).

Une fois de plus le sérieux travail du Choeur de chambre Opus 71, dirigé par Christian Garneret et accompagné pour ces trois concerts par la Chambre Symphonique de Bourgogne Franche Comté Auvergne Rhône Alpes on comprend le triomphe rendu en l’abbatiale St Philibert de Tournus par un public visiblement de connaisseurs.

Une Messe en ut Mineur écrite par Mozart pour sa promise Constance Weber comme cadeau de mariage, qui a été en cette première soirée, un moment de bonheur musical tant le choeur et l’orchestre sous la baguette du remarquable chef Loïc Emmelin, ont ravi le vaste public ayant bien rempli la nef de l’abbatiale.

A cet ensemble musical vous ajoutez les quatre solistes que sont Marie-José Matar, soprane; Anna Hattermann, soprane; René Covarrubias, ténor et Auguste Truel, basse et vous comprendrez tout l’amour donné par Mozart pour plaire à son aimée.

Une soirée de haut niveau musical qui est encore possible de savourer ce samedi 14 juin 2025 à Chalon sur Saône ou dimanche 15 juin à Beaune.

Et puis pour remercier son public l’ensemble s’est uni dans un « Ave Verum Corpus » comme pour compléter, sous forme d’une prière de remerciements. Quelle magnifique soirée !

JC Reynaud