Plus de 500 jeunes inscrits à Chalon-sur-Saône pour le Prox' Raid Aventure

Un événement lancé par Bruno Pomart, un ancien policier du RAID, qui a comme but de «déconstruire les stéréotypes qui peuvent exister sur la police» mais aussi de «promouvoir le dialogue, la citoyenneté». Retour en images avec Info Chalon.

Dans le cadre de la prévention de la délinquance et dans un souci de rapprochement police-population, la Ville de Chalon-sur-Saône, en partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire, accueillait le mardi 10 juin 2025 le dispositif Prox de Raid Aventure Organisation. Pour cette cinquième année, l'édition se déroulait en période scolaire.

Le Prox est reconnu sur le territoire national. Il permet aux habitants des quartiers, jeunes et familles de découvrir les forces de police et de sécurité en toute proximité autour d'une journée sportive et citoyenne encadrée par des policiers bénévoles.

Afin que ce dispositif soit une réussite, des partenaires locaux (Police nationale, police municipale, gendarmerie nationale, base pétrolière interarmées, service départemental d'incendie et de secours, Unis-Cité, Transdev-STAC, Epide et La Sauvegarde 71) ont été associés à cette action.

En 2024, l'action Prox a permis la mobilisation de 663 élèves issus de collèges, lycées de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et du service de prévention spécialisée.

Cette année, 576 élèves et encadrants se sont inscrits pour cette 5ème édition du dispositif Prox de Raid Aventure Organisation dont :

➤ 384 collégiens (Collège Jean Vilar, Collège Camille Chevalier, Collège Robert Doisneau, Collège Jacques Prévert)

➤ 90 lycéens (Lycée professionnel Jeannette Guyot, Lycée Émiland Gauthey)

➤ 6 jeunes de la Mission Locale du Chalonnais

➤ 10 jeunes de l'École de la Deuxième Chance

➤ 8 jeunes de la PJJ

➤ 8 élèves de l'EPIDE

➤ 20 élèves de l'école de production

➤ 50 encadrants.

