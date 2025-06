Deux élèves du CMA Formation Mercurey distinguées par le Rotary Bourgogne Niépce

Les deux lauréates sont en effet Léa Mateos Cano, qui suit un CAP service, et Mathilde Rizet, qui est en brevet professionnel coiffure.

A l’occasion d’une réunion hebdomadaire du club service chalonnais, qui s’appelle désormais Chalon Bourgogne Niépce, et en présence de Timothée Linard, conseiller principal d’éducation, Carine Lemonnier, formatrice coiffure, et Sylvie Rollet, formatrice service restauration, sa présidente Laurence Couraudon, entouré par Charly Durand, responsable de la commission d’organisation, a remis un chèque de 500 € et un diplôme à Léa Mateos Cano. Mathilde Rizet indisponible ce jour-là, c’est sa formatrice qui a reçu les récompenses en son nom.

Rappelons que ce prix honore des jeunes qui choisissent la voie de l’apprentissage, une vois exigeante, favorisant la transmission des savoir-faire et demandant de la motivation et de la persévérance.

Gabriel- Henri THEULOT