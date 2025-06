Réaménagement au magasin de fleurs ‘Un été à la Campagne’

Une jolie boutique où tout est soigné avec goût !

S’il y a bien un fleuriste à Chalon, qui nous fait voyager à travers les senteurs c’est dans le beau commerce de fleurs ‘Un Eté à la Campagne ‘, 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône.

Plantes vertes et fleuries, fleurs coupées, nombreuses décorations, créations en fleurs séchées… mais aussi décoration d’intérieur et idées de cadeaux, tout est parfaitement soigné dans ce magasin pour vous proposer une évasion au pays des senteurs et des couleurs.

Dernièrement, ce commerce a fait l’objet d’un réaménagement organisé par Pauline Audard et Anna Cvitkusic, les gérantes du magasin, où le mot fleuriste prend tout son sens.

Les fleuristes ‘Un été à la campagne’ ,7 rue du pont à Chalon sur Saône sont ouverts du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h puis le dimanche de 9h - 12h.

J.P.B