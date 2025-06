Bodeg’arts - Un succès force 5 pour les Desperados

Alors avec deux bandas, puis trois, quatre et cinq c’est carrément du délire. Et pour la cinquième fois (décidément le chiffre magique du week-end), le public ne s’y est pas trompé et c’est en nombre que sont venus les spectateurs/participants à la 5ème bodeg’arts organisée par la Banda Desperados bien connue des chalonnais de carnaval à bien d’autres rendez-vous.

Si vous ajoutez à ce cocktail déjà explosif une prestation des stars que sont les membres du Givry starlet club, une exposition vente de produits d’artisanat et d’art, le tout avec entrée gratuite, aucune raison de s’abstenir de faire un tour à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal et au stade Guénot.

Une telle organisation, lourde, nécessite bien des bras (on a parlé de 40 bénévoles) et des aides, mais aussi des partenaires qui à l’heure de l’inauguration ont renouvelé leur soutien à commencer par Vincent Bergeret maire de Châtenoy-le-Royal et conseiller départemental très impliqué depuis les débuts et qui a gentiment accepté, comme le fait son collègue et ami maire de Chalon, de donner les clés de Châtenoy aux Desperados sous la forme du panneau d’entrée de la commune . Non sans avoir commandé auparavant un ban en l’honneur de Florence Cottier, vice présidente et élément de premier plan de ce rendez-vous qui fêtait son anniversaire.

Soutien et compliments également de la part de Sébastien Martin, député (et toujours président du grand Chalon) qui a souligné le dynamisme de Châtenoy qui transparaît à travers de telles manifestations.

Et que vous soyez déjà venus samedi ou non, dimanche on remet le couvert de 10 h à 17 h. Olé. Avec un grand final à 16 h 30 où l’ensemble des musiciens joueront ensemble, un grand moment toujours très apprécié. Et gratuit….