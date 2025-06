Journée intergénérationnelle à l’Escale de Saint Rémy

Ce mercredi 11 juin 2025, une journée très haute en couleurs, a été organisée à l’Escale, le service de loisirs tous publiques de Saint Rémy, journée entre les « Séniors » et les enfants du Centre de Loisir.

Un partenariat avec la référente famille de la mairie de Saint Rémy, Margaux Robolin et l’équipe d’animation de l’Escale, a réuni une dizaine de « Séniors » et les enfants inscrits au centre ce jour.

Le thème était donné, Yarn Bombing dans la cour de l’Escale !

Houlaaa !!! Mais qu’est-ce que le Yarn Bombing ?

Le Yarn Bombing ou tricot urbain, est un art urbain, né en 2005 aux Etats Unis, puis largement diffusé en Angleterre, à Londres, ou à eu lieu la première aventure de « Knit the City »,(tricote ta ville).

Son objectif est d’habiller les lieux publics, en les rendant moins impersonnels et en suscitant la réaction des passants.

Le 27 juin sera la journée mondiale de la surdicécité, combinaison de deux déficiences sensorielles, qui multiplie et intensifie l’impact de l’une sur l’autre, le Tricot Urbain l’accompagne.



Durant toute la journée, se sont succédé grand nombre d’enfants, accompagnés des « Mamy », et de l’Adjointe aux solidarités, Madame Pascale Barbier, à tourner et retourner autour de quelques arbres, tout en organisant avec soin, les assortiments et les dégradés de couleurs.

Un balai d’enfants et de fils à ne pas emmêler et croiser !

Observant au passage, le tricot au crochet, ou chaque groupe réclamait, des yeux, des bouches, des fleurs, des papillons…à en faire tourner et perdre la tête aux tricoteuses !!!

Le repas de midi a été partagé en belle convivialité, toutes générations confondues, accompagné de Madame la Maire, Florence Plissonnier.

N’hésitez pas à passer devant l’Escale, afin de découvrir le travail des enfants et vous mettre un petit sourire au coin des lèvres…

Mary Popp’s