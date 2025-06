AVIS DE DECES - Monsieur Albert DUBIEF dit "Bebert"

CRISSEY



Véronique et Patrick, Dominique,

ses enfants ;

Gaëlle et Thibaut, Mallorie et Billy, Charline,

ses petits-enfants ;

Célya, Mathys, Louise,

ses arrière-petits-enfants ;

Thérèse et Gérard,

sa sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Albert DUBIEF

dit "Bebert"

à l'âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 18 juin 2025 à 15 heures en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Jacqueline

son épouse, décédée en 2021

et

Catherine

sa fille, décédée en 1994.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.