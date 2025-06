AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude GRILLOT

MELLECEY - SIMANDRE



Nathalie et Denis Lavertu,

sa fille et son gendre ;

Nicole, la maman de Nathalie ;

Cindy et Rudy,

Marine et Yannis,

ses petites-filles ;

Ylann, Nyno, Manoa,

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

Nicole, sa compagne,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Jean-Claude GRILLOT

survenu le jeudi 12 juin 2025,

à l'âge de 77 ans.

Un hommage lui sera rendu vendredi 20 juin, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Jean-Claude repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Fleurs naturelles ou dons au profit de l'Amicale des Pompiers de Givry.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.