De la solidarité, des sourires, et des gestes qui comptent

Samedi 14 juin, l’association Un Enfant, un Sourire a eu la grande joie de concrétiser, une fois encore, sa mission au service des enfants malades. Grâce à l’enthousiasme, à la générosité et à la mobilisation de tous ceux qui participent à leurs actions tout au long de l’année, deux dons de 1 000 € ont été remis à deux associations soutenant des enfants atteints de maladies génétiques :

Le Monde de Jules

Elena

Ces associations œuvrent chaque jour pour améliorer le quotidien de jeunes enfants et de leurs familles, confrontés à des épreuves lourdes. Des dons qui sont le fruit d’un formidable élan de solidarité, né des manifestations organisées avec passion et conviction.

Des actions qui prennent tout leur sens

Depuis sa création, Un Enfant, un Sourire s’est donné pour mission d’apporter du réconfort et du soutien aux enfants atteints de maladies graves. Ces 1 000 € remis à chacune des deux associations sont bien plus qu’un chiffre : ils symbolisent l’engagement de toute une communauté, la chaleur humaine des bénévoles, et la générosité de ceux qui donnent de leur temps ou de leurs moyens pour offrir, ne serait-ce qu’un instant, un sourire à un enfant.

Merci à tous ceux qui rendent cela possible :

aux participants à nos manifestations,

à nos manifestations, aux formidables bénévoles qui donnent sans compter,

qui donnent sans compter, aux donateurs , petits et grands,

, petits et grands, et bien sûr, à la municipalité de Saint-Loup-de-Varennes, pour son soutien

Association Elena

Association Le Monde de Jules