Le Lycée Jeannette Guyot ouvre une nouvelle formation en apprentissage : Certificat de Spécialisation "Échafaudage"

À partir de la rentrée 2025, le Lycée professionnel des Métiers Jeannette Guyot à Chalon-sur-Saône proposera une nouvelle formation en apprentissage : le Certificat de Spécialisation "Échafaudage" (ex-Mention Complémentaire).

Destinée aux titulaires de CAP ou Bac Pro notamment dans les domaines du bâtiment, de la construction métallique, de la maintenance industrielle etc., cette spécialisation permettra d’acquérir des compétences techniques et réglementaires dans le montage et le démontage d’échafaudages de plus de 24 mètres de hauteur, en toute sécurité.

Une formation en apprentissage qui répond à une forte demande des professionnels dans les secteurs du Bâtiment, de l’industrie et de l’événementiel.

Ouverture des candidatures : dès maintenant

Début de la formation : septembre-octobre 2025

Modalité : apprentissage



Pour plus de renseignements :



Lycée Jeannette Guyot

https://lyc-jguyot-chalon-sur-saone.eclat-bfc.fr/

03 85 97 44 00