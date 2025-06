À Chalon-sur-Saône, l'AMAP garde le cap

Destinée à favoriser un lien direct entre paysans et consommateurs, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP) du Chalonnais, a pour objectif de soutenir moralement et financièrement l'agriculture biologique locale.

Aujourd'hui, l'AMAP compte de nombreux adhérents assidus et séduits par son fonctionnement solidaire. Un nombre d'adhérents qui reste stable, mais l'arrivée de jeunes «amapiens» engagés témoigne d'un renouvellement motivé par des valeurs partagées. Car plus qu'effectuer un acte d'achat, se ravitailler en bons légumes garantis bio tous les vendredis, à partir de 17 heures 30, relève de l'achat militant et éclairé. Ambiance familiale et décontractée garantie !

Il y a 3 tailles de panier de légumes de saisons, cultivés localement, toutes les semaines à un prix humain : le petit (12 euros), le moyen (17,5 euros) et le grand (23 euros).

Le maraîcher est Boris de Varennes-le-Grand. Le berger de la Bergerie de Santagny vient également toutes les semaines, pour vous proposer ses fromages frais, aux herbes, des yaourts ou de la feta... Quant au brasseur Guillaume de Corlay, il vient les premiers vendredis de chaque mois.

Tout fonctionne par contrat avec engagements mutuels, garantissant un juste revenu aux producteurs. Avec ce système, l'exploitant est sûr de prévoir, d'écouler sa production au prix juste et surtout, vous savez exactement d'où vient ce que vous mangez.

C'est aussi le moment de sympathiques échanges entre «amapiens» et les producteurs associés.

L'AMAP, un modèle de consommation bien particulier respectueux de l'environnement qui favorise une agriculture de proximité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati