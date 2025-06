AVIS DE DECES - Madame Michèle BIENAIMÉ

VIREY-LE-GRAND - CHALON-SUR-SAÔNE - LESSARD-LE-NATIONAL



Dominique, Françoise et Jean Pierre, ses sœurs et son beau-frère ;

ses neveux et nièce,

ainsi que toute sa famille,

vous font part du décès de



Madame Michèle BIENAIMÉ

survenu le dimanche 15 juin 2025, à l'âge de 68 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le vendredi 20 juin 2025, à 10h30, au cimetière de Virey-le-Grand rue du Gravelou.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.