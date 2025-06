AVIS DE DECES - Madame Anna COLLEAU

CHAGNY



Annick et Denis ALEXANDRE,

Gilles et Catherine COLLEAU, ses enfants ;

Aurélie et Aurélien,

Laura et Marvin,

Pierre et Shan,

Amandine et Guillaume,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Anna COLLEAU

survenu le 16 juin 2025,

à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 20 juin 2025 à 15 heures, en l'église de Chagny.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.