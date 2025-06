AVIS DE DECES - Monsieur Michel SIVERT

FRAGNES-LA LOYÈRE



Françoise SIVERT, son épouse ;

Laurent et Sandra,

Céline et Ludovic, ses enfants, sa belle-fille et son gendre ;

Ceylia, Emylien, Antonin et Emma, ses petits-enfants ;

Simone CARRAUD,

sa belle-mère,

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de



Michel SIVERT



survenu le samedi 14 juin 2025, à l'âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 juin, à 15h30, en l'église de Fragnes-La Loyère, suivie de l'inhumation au cimetière de la commune.

Une boîte à dons sera à votre disposition au profit de la recherche contre le cancer.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.