Bodeg’arts : retour sur un week-end chaud, chaud

Un samedi chaud côté météo et ambiance, une grande soirée « bouillante », un dimanche où on a eu chaud entre les risques d’orages et la pluie de la nuit : ce week-end, la 5ème édition de Bodeg’arts, le festival de la banda Desperados, a été chaud et réussi.

Comme prévu, le point d’orgue était la grande soirée dans une salle des fêtes comble avec une avalanche de musique, de danse, de chants. Et dimanche, du gonflable pour les enfants aux stands divers d’artisans on a encore vécu une grande journée d’ambiance et de musique.

Avec un grand final des 5 bandas jouant ensemble « les corons », un beau moment de musique et d’émotion.

Et à l’heure des premiers bilans, les responsables tenaient à adresser des remerciements, eux aussi chaleureux, à la commune de Châtenoy-le-Royal et à ses services, très engagés dans la préparation et le soutien technique de ce rendez-vous. Remerciements aussi au Grand Chalon, à la ville de Chalon et à tous les partenaires de ce succès.

Et merci aussi au nombreux public, la conclusion étant « on reviendra avec de nouvelles idées ».

Chiche, on est prêts.