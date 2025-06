Week-end de la Pentecôte : Un programme bien rempli pour les licenciés du Vélo Club de Saint-Marcel

Info Chalon vous relaie régulièrement les aventures sportives du VCSM : retour sur le programme bien chargé et les résultats des maraîchers pour le week-end de la Pentecôte.

Un « contingent » du VCSM est parti se mettre « au vert » en Auvergne à Murol à l’occasion de la traditionnelle sortie familiale.

Pour certains, c'était l'occasion de se ressourcer et pour d'autres le point de chute idéal pour finir de se préparer pour le championnat national qui se déroulera en Savoie début juillet.

Pendant ce temps là, une autre partie du club avait décider d'aller « moissonner » à Toutenant où se déroulait une épreuve sur la journée composée d'un contre la montre individuel le matin et d'une course en ligne l'après midi.

Cette course servait également de support au Challenge 71 orchestré par les clubs de Saint Martin en Bresse et du VS Creusot se déroulant sur 4 épreuves.

C’est avec une pluie de victoires que les San Marciaux ont terminé la journée avec 6 premières places remportées.

Sur les classements de l'épreuve de la journée, Patrice Magnien remporte le classement général de la catégorie 5 en ayant dominé le contre la montre le matin.

En catégorie 5, Sylvain Briel et Tony Zacchia qui occupaient les deux premières places au challenge 71 ont pu confirmer leurs positions avant la course en ligne de l'après midi.

Egalement présent en catégorie 5, Jean Michaudet, en catégorie 6, Odette Picard et Jocelyne Zacchia, montent sur la 3ème marche du podium.

Pour le challenge 71 ,en catégorie 5, il n'y avait qu'un seul et unique objectif au départ de la course en ligne : ramener le maillot jaune !

C’est avec une course d'équipe sans faille que Sylvain Briel, alors porteur du maillot, Jean Michaudet et Patrice Magnien ont amené Tony Zacchia à la victoire de la course du jour.

C’est donc un coup double pour le maraîcher qui remporte également le challenge 71.

Sa régularité et son assiduité sur les 4 épreuves ont été récompensées.

Le VCSM est très fier de lui !

Au challenge de la catégorie 6, c'est Jocelyne Zacchia qui s'est mis en évidence en se classant 3ème au classement général et en endossant le maillot rose réservé à la première féminine.

Claude Gallet et Pierre Navoizat participaient, quant à eux, à la course Catégorie 4, Pierre a conclu cette journée folle de la plus belle des manières en remportant la première place.

« Les victoires en appelant d’autres, le VCSM surfe sur la bonne vague depuis le printemps, ce qui laisse présager beaucoup d'autres succès pour la saison estivale avec en ligne de mire le championnat national sur route et en contre la montre début juillet en Savoie et les contre la montre sur la région de fin de saison » a expliqué Jean Marc Gautheron, président du Club à Info Chalon.

C’est certain, on n’a pas fini d’entendre parler du VCSM cette saison !



Amandine Cerrone.