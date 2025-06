Quand on vous dit que l'été et ses couleurs sont là !

Si on vous dit que le soleil est bien là à Chalon.. vous n'en doutez pas ! Et vous en doutez encore moins lorsque vous croisez notre conteuse locale aux couleurs très estivales ! La panoplie complète aux couleurs orange, signe de bonne humeur et de chaleur. Comme quoi la symbolique des couleurs colle parfaitement à notre amie Emmanuelle Liéby.