ELAN CHALON - Mathéo Leray, Chalonnais pour les 3 prochaines saisons

L’Elan Chalon est heureux d’annoncer la signature du meneur français Mathéo Leray pour les trois prochaines saisons.

Âgé de 22 ans, Mathéo a été formé au centre de formation de Cholet, où il a passé trois années avant de faire ses débuts en Betclic Elite lors de la saison 2022-2023. Après cette première expérience au plus haut niveau, il poursuit sa progression en rejoignant La Rochelle en Pro B pour la saison 2023-2024, avec qui il décroche une montée en Betclic Elite la même année.

Lors de la saison 2024-2025, Mathéo a confirmé tout son potentiel dans l’élite, signant une saison pleine avec 7,9 points, 3,4 rebonds et 6,4 passes décisives (2ème meilleur total de la saison) en moyenne par match en 27 minutes de jeu.Meneur de jeu à fort potentiel, doté d’une grande capacité de création, aussi bien pour lui-même que pour ses coéquipiers. Leader affirmé, il est un véritable relais sur le terrain pour le staff.

Son profil jeune, ambitieux et déjà expérimenté s’inscrit pleinement dans la volonté de l’Elan Chalon de bâtir sur le long terme autour d’un noyau solide, travailleur et prometteur.

­

La déclaration

Elric Delord à propos de Mathéo Leray

"Mathéo, tout comme Lionel, faisait partie des JFL très convoités cette saison. Il a refusé d’autres sollicitations plus rémunératrices et a été conquis par le projet de l’Elan Chalon.

C’est un meneur de jeu qui a un avenir radieux devant lui avec une forte capacité de création pour lui-même comme pour l’équipe. Leader assumé, il sait diriger et faire jouer son équipe. Sa compréhension du basket est très élevée, ce qui en fera mon premier relais sur le terrain.

C’est un joueur avec un jeu à risque, spectaculaire, qui devrait plaire à notre public.



Encore très jeune, il devra continuer sa progression mais il a d’ores et déjà tout pour réussir chez nous."

­

Ses Statistiques

Saison 2024 / 2025 : 7,9 points, 6,4 passes décisives, 3,4 rebonds, 1,6 interception, 45,8% 2PTS, 11 d’évaluation.

­

Sa carrière

2020-2023 : Cholet Basket

2023-2025 : La Rochelle