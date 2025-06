FETE DE LA MUSIQUE - Le programme ce vendredi 20 juin à Saint-Rémy

Au programme :

18h25 : Remise des prix Mai à vélo pour récompenser les participants ayant parcouru le plus de kilomètres.

18h30 : Place au spectacle des enfants du centre de loisirs L’Escale, pour partager leur travail de l’année.

19h : Le Chœur Gospel Chalon présentera son tout nouveau répertoire, plein d’énergie et d’émotions.

20h30 : Le groupe Jacks Bar viendra clôturer la soirée avec un concert dansant aux sonorités variées, pour plaire à tous les publics.

La restauration sera assurée sur place par le Comité des fêtes, pour régaler petits et grands tout au long de la soirée.