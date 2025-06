«  After School » pour des jeunes à Espace Royal Jeunes de la rue du Bourg.

Deux journées de « Portes Ouvertes » se sont déroulées ces vendredi 13 et samedi 14 juin 2025, pour permettre aux jeunes de 11 à 17 ans de venir découvrir l’Espace d’activités qui leur est dédié 3 rue du Bourg

Pour ces Portes Ouvertes ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont organisés les activités afin de les présenter aux élus du Conseil Municipal : Roland Bertin, premier adjoint; Jeanne-Marie Martin, adjointe à l’Action Sociale; Marie Thérèse Boissot, adjointe aux Affaires scolaires; Fabrice Rignon, adjoint aux finances communales; Henri Lombard, adjoint aux affaires sportives, ainsi que Alexandra Bourgogne, directrice du Centre Social.

Les trois éducateurs de l’Espace Royal Jeunes que sont Léocadie Duplat, Saïd Fergani et Vincent Dichant ont accueilli les autorités et surtout ont indiqué aux visiteurs tout ce que peux offrir cet Espace vivant pour les jeunes châtenoyens lesquels le respectent et le font respecter, une belle marque de responsabilisation.

Cet Espace a pour but d’attirer les jeunes de 11 à 17 ans, de la commune, à partager des activités dans des horaires hors activités scolaires d’ou cette porte ouverte « After School », mais aussi de découvrir toutes les activités qui vont se dérouler au cours de l’été sachant que les futurs 6e, n’ayant pas encore 11 ans révolus, sont accueillis.

Depuis le 16 juin et jusqu’au 23 juin 2025, les inscriptions sont prise au CCAS, 2 rue Colette à Chatenoy le Royal, pour les nombreuses activités qui vont avoir lieu du lundi 7 juillet au vendredi 29 aout 2025. A parcourir la plaquette édité par l’ERJ il y a de quoi passer d’excellentes vacances scolaires intelligentes

JC Reynaud

Pour contacter l’Espace Royal Jeunes

Adresse : 3 rue du Bourg à Châtenoy le Royal

Téléphone : 03 85 42 49 51

Ou par le Centre Communal d’Action Sociale

2 rue Colette à Châtenoy le Royal

Téléphone : 03 85 42 49 50

Mail : [email protected]