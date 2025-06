Communauté de brigade Givry-Buxy : la toute nouvelle rondache dévoilée ce mardi

Ce mardi après midi, le major Olivier Schmitt, commandant de la communauté de brigade de Givry-Buxy avait convié Dominique LANOISELET, maire de Buxy et Giovanni LANNI, maire de Givry dans les locaux de la brigade givrotine.

À cette occasion, il leur a remis symboliquement la toute nouvelle rondache que les gendarmes des deux établissements pourront désormais accrocher à leur bras droit.

En effet, la rondache est le blason porté par tous les gendarmes sur leur épaule droite.

La personnaliser n’est pas obligatoire mais le commandant a souhaité en faire la demande : « c’est totalement symbolique, nous avons souhaité cette rondache pour créer un emblème de notre territoire commun, reconnaissable par les riverains pour créer une proximité avec la population et leur affirmer notre engagement» a t’il ainsi expliqué.

Cette rondache, très réussie, affiche des références à chacune des communes : de part et d’autres, les armoiries de Givry et Buxy et au centre, la porte de l’hôtel de ville de Givry, véritable emblème du territoire local.

Au total, c’est une année qui s’est écoulée entre la première demande et la réception de la nouvelle rondache : un parcours administratif périlleux mais qui valait le coup.

La rondache de la communauté de brigades de Givry-Buxy est la toute première rondache personnalisée des environs !



Amandine Cerrone