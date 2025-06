Les élèves de  CM2 de l’école Rostand équipés de calculettes pour le passage en 6e

Les élèves de CM2 du groupe scolaire Rostand ont reçu une calculette des mains de Vincent Bergeret, maire de Chatenoy le Royal, lequel était accompagné de Marie-Thérèse Boissot, adjointe aux affaires scolaires, et ce à l’occasion de leur passage en 6e au Collège. Une machine devenue nécessaire dorénavant dans les études secondaires jusqu’en 3e.

Un joli cadeau offert par la municipalité de Châtenoy-le-Royal sachant que les groupes scolaires sont sous la responsabilité municipale en matière de fonctionnement matériel.

L’occasion également de remettre à celles et ceux qui ont obtenu le Diplôme Mobili Pass conséquemment au stage de conduite et de comportement à vélo ou encore le diplôme ou permis « Internet » suite à l’examen de sensibilisation aux dangers d’Internet. Des diplômes remis par les agents de la Police Municipale et de l’Espace Royal Jeunes.

Vincent Bergeret a demandé à chacun des jeunes élèves d’en faire bonne usage tout en souhaitant de bien réussir leur parcours au collège que ce soit à Louis Aragon à Châtenoy le Royal ou ailleurs

JCR