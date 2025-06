ALERTE VNF- Les dangers de la baignade sauvage dans le réseau navigable

À l’approche de l’été et alors que de plus en plus de villes aménagent des zones de baignade, Voies navigables de France alerte sur les risques liés à la baignade en dehors des espaces aménagés.

Les risques sont nombreux : noyades près des écluses, des barrages, des bateaux ou lors de sauts depuis les ponts.

Chaque année de nombreux accidents, souvent mortels, sont malheureusement à déplorer dans les canaux et rivières de France.

Selon la dernière enquête noyade réalisée en 2024 par Santé Publique France, 44 % des victimes de noyades accidentelles sont des enfants ou adolescents de moins de 18 ans et plus d’une noyade sur deux dans les rivières, fleuves et plans d’eau entraîne la mort. Dans cette tranche d’âge, la noyade est la première cause de mortalité accidentelle.

VNF invite chacun à se renseigner auprès des mairies ou offices de tourisme pour connaître les lieux de baignade autorisés et sécurisés. VNF met également à disposition sur son site internet une carte qui recense les lieux de baignade et d’activités nautiques à proximité de son réseau. Paddle, canoë, kayak, aviron, baignade... les possibilités sont multiples pour profiter sereinement du réseau navigable.

Des risques nombreux et parfois insoupçonnés

Hors des zones aménagées, la baignade est risquée : courants violents, mauvaise visibilité sous l’eau et berges difficiles d’accès compliquent tout secours. Le risque d’hydrocution est aussi élevé à cause des écarts de température entre l’air et l’eau.

Les sauts depuis les ponts, le risque maximum d’un choc mortel

Sauter depuis un pont, même peu élevé, est très dangereux. L’eau trouble peut dissimuler des obstacles mortels comme des blocs de béton ou des pieux, et la faible profondeur des canaux augmente fortement le risque de blessures graves.

Extrême danger à proximité des écluses et des barrages

La baignade est particulièrement dangereuse près des écluses et barrages : courants, tourbillons et manœuvres augmentent le risque d’accidents. La circulation de bateaux de commerce ou de plaisance sur les voies fluviales expose également au risque de collision.