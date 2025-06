Eviter la prolifération des moustiques c’est l’affaire de tous

Une réunion de sensibilisation pour le grand public afin de connaître et lutter efficacement contre les moustiques, a eu lieu à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal le mardi 17 juin 2025 en fin d’après-midi.

Etaient présents : le maire Vincent Bergeret et des adjoints ainsi que François Boissier, chef des Services Techniques de la commune, deux intervenants et une trentaine de personnes. Cela parait peu selon les élus présents, au regard des 6300 habitants, mais déjà beaucoup selon l'intervenant de la société HDA, Stéphane Brun : « C’est un début pour faire passer les messages essentiels aux voisins et connaissances. » a souligné l’intervenant

Quelques chiffres clés

Il existe 3500 espèces de moustiques dans le monde, 300 piquent les hommes, deux nous concernent principalement (dont le tigre).

Il est important de noter que :

- 80% des moustiques naissent sur le domaine privé

- 10% des gîtes larvaires dans la communes sont sur le domaine public (lavoir, bassin de récupération des eaux, étang Chaumont...)

Le moustique a un périmètre limité à 150 mètres ! Celui qui vous pique vient probablement de chez vous ou de chez votre voisin proche. Seules les femelles piquent, elles pondent jusqu'à 500 oeufs, 3 à 5 cycles durant leur vie

Une analyse et messages à retenir

La présentation se voulait très pédagogique et didactique, voire humoristiques, agrémentée de vidéo, découpée en quatre parties : Biologie et comportement du moustique; Evaluation et reconnaissance des signes et comment prévenir; Conseils d’action et rôle des collectivités, des citoyens et perspectives

La lutte contre le moustique est une addition de plusieurs méthodes à l'échelle du public et du privé. Il n’existe pas de solution miracle unique, qu'elle soit chimique ou technologique.

Au niveau des habitants, il faut agir sur la recherche et l'élimination des gîtes larvaires : coupelles de pots de fleur (il faut y mettre du sable), chéneaux, récupérateurs d'eaux de pluie, vides sanitaires, regards des eaux pluviales et usées, pieds de parasols, jouets qui trainent et autres pneus. L'équivalent d'un bouchon de bouteille est suffisant.

Il est possible, dans des zones infestées, d'installer des pièges à moustiques avec phéromones (dans le commerce 170 à 200 €) et des pièges pondoirs. Il ne faut pas hésiter à faire des tests durant cinq jours. C'est un jeu de patience. Ne pas hésiter à faire preuve de solidarité entre voisins.

Installer des moustiquaires aux fenêtres. Porter des vêtements amples. Tout le reste est inutile et néfaste pour notre écosystème (bombes insecticides, diffuseurs…)

Une prise de conscience publique et privée

La commune va installer des pièges à moustiques dans des lieux cartographiés et stratégiques avec l’aide de l'entreprise HDA, afin de contrôler la population des moustiques sur le domaine public.

Concernant les maladies, il est à noter que les ARS sont très efficaces à ce sujet, et sont les seules compétentes et habilitées à déclencher des actions chimiques contre les moustiques adultes.

Concrètement pour éradiquer le maximum de moustiques c’est bien l’affaire de chacun qu’il soit public ou privé ( bailleurs, locataires et propriétaires).

JC Reynaud