Les élèves de CM2 de l’école de Cruzille ont reçu leurs calculettes

Comme depuis de nombreuses années, la municipalité de Chatenoy le Royal offre aux élèves de CM2 de chaque groupe scolaire, rentrant en 6e, une calculette qui leur permettra de travailler dans le cycle du secondaire à venir. Le plus grand nombre va rentrer au collège Louis Aragon de Châtenoy le Royal, certains vont prendre un chemin différent sur Chalon.

Pour cette traditionnelle remise des calculettes, le maire Vincent Bergeret était accompagné de Marie-Thérèse Boissot, adjointe à la vie scolaire. L’occasion pour l’édile de féliciter les élèves de cette classe de CM2 et de leur souhaiter une bonne réussite dans leur cursus scolaire.

Dans le même temps il a été remis le diplôme Mobili Pass suite au stage d’utilisation et de comportement en circulant en vélo et effectué par les élèves. Et comme un diplôme peut en amener un autre, une carte de bon utilisateur du réseau Internet s’est vue donner à chacun, suite aux conseils d’utilisation de ce réseau.

Deux actions entreprises par la Police Municipale grâce aux dévoués agents et par la dynamique équipe de l’Espace Royal Jeunes du CCAS de Chatenoy le Royal.

JC Reynaud