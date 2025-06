Romain Zwicky et Xavi Millet intègrent le staff technique de l’Elan Chalon !

Âgé de 37 ans, Romain Zwicky bénéficie d’une solide expérience au plus haut niveau. Il effectue son apprentissage chez Formapi Chalon, entre 2006 et 2009, avant de devenir assistant vidéo puis assistant auprès de l’équipe Espoirs/U18 à l’Elan Chalon. Il poursuit sa carrière à Levallois, Orléans, puis plus récemment au Mans, où il assiste Elric Delord de 2021 à 2024, évoluant en Betclic Elite et en Coupes d’Europe. Il s’est également illustré au niveau international en accompagnant les équipes de France jeunes (U18 et U19) lors de plusieurs compétitions mondiales.

Romain retrouve aujourd’hui un club qu’il connaît bien, puisqu’il a déjà porté les couleurs de l’Elan entre 2006 et 2016, occupant successivement les postes d’entraîneur jeunes et de responsable vidéo auprès de l’équipe professionnelle.

Profil complet, rigoureux et passionné, il apportera à l’encadrement chalonnais son expertise stratégique, sa fine connaissance du championnat français, ainsi que ses grandes qualités humaines.

À ses côtés, Xavi Millet, entraîneur espagnol de 27 ans, occupera le rôle de assistant coach, en charge du développement individuel des joueurs. Formé en Espagne, il a travaillé au sein de plusieurs structures professionnelles, notamment à Gérone, en première division Espagnol où il est resté pendant cinq saisons occupant diverses fonctions sur les jeunes et les professionnels avant d’intégrer le staff de l’équipe première en tant qu’assistant coach lors de la saison 2023-2024. Gros travailleur, il apportera toute son énergie, ses compétences.

Apprécié pour son approche analytique, son investissement quotidien et sa capacité à faire progresser les joueurs individuellement, il apportera une vraie valeur ajoutée au développement technique et tactique de l’effectif. Son arrivée traduit la volonté du club de renforcer le travail individuel et la montée en puissance de chaque joueur.

Ces deux arrivées confirment la volonté de l’Elan Chalon de continuer à structurer son encadrement autour de profils complémentaires et rigoureux au service de la performance collective.

­

La déclaration

Elric Delord à propos de Romain Zwicky

“Un enfant de Chalon, parti loin de chez lui pour s’émanciper, il revient en étant un entraîneur accompli.

Il a été mon assistant pendant 3 ans au Mans et au-delà de la relation de confiance qui est établie, il vient à Chalon pour apporter toutes ces compétences.

J’avais besoin d’un second pour m’épauler, c’est alors que mon choix de recruter Romain s’est imposé.”

­

La déclaration

Elric Delord à propos de Xavi Millet

“Pour l’an prochain, je souhaitais mettre un fort accent sur le développement individuel de mes joueurs afin de leur permettre de progresser et, par ricochet, avoir une équipe meilleure au fur et à mesure de l’année.

Mon choix s’est arrêté sur Xavi qui coche toutes les cases.

Étant moi même très influencé par le basket espagnol depuis de nombreuses années, j’ai trouvé en Xavi l’opportunité d’avoir un entraîneur pour le développement individuel mais aussi quelqu’un avec une vision différente nous permettant de nous nourrir les uns les autres.”