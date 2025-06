Concours régional “Tous à table !” : les talents culinaires des lycées récompensés à Besançon

Willy Bourgeois, vice-président de la Région aux lycées, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation, a présidé, ce mercredi 18 juin à Besançon, la cérémonie de remise des prix du concours régional « Tous à table ! », destiné aux équipes de cuisine des lycées de Bourgogne-Franche-Comté.

Les six équipes en lice devaient préparer et faire déguster un plat et un dessert pour quinze personnes sur la thématique « Étonnez vos élèves ! ». Le jury était composé de professionnels, de techniciens et de deux élus régionaux : le vice-président Willy Bourgeois et Amandine Rapenne, conseillère régionale déléguée en charge des transitions énergétiques et alimentaires dans les lycées.



Les objectifs du concours :

• Mettre en valeur la charte qualité de la restauration scolaire ;

• Favoriser le recrutement des cuisiniers de demain, susciter des vocations et valoriser l’envie de transmettre ;

• Promouvoir l’esprit d’équipe, la cohésion et le potentiel culinaire des équipes de restauration ;

• Donner envie aux lycéennes et lycéens de fréquenter le restaurant de leur établissement.

Les participants :

• Romain Turban, chef de cuisine, et Mathieu Emiliani, cuisinier au lycée Montchapet de Dijon (Côte-d’Or) ;

• Alexandre Marzo, chef de cuisine, et Franck Thibaut, cuisinier au LEGTA Félix Kir à Plombières-lès-Dijon (Côte-d’Or) ;

• Laëtitia Priere, cheffe de cuisine, et Sébastien Warnet, cuisinier au lycée Les Marcs d’Or à Dijon (Côte-d’Or) ;

• Hervé Tambarin, chef de cuisine, et Sandrine Pommier, cuisinière au lycée Simone Weil à Dijon (Côte-d’Or) ;

• Christophe Kalisch, chef de cuisine, et Stanislas Segretain Oberlin, cuisinier au LEGTA Mancy à Lons-le-Saunier (Jura) ;

• Benedito Borbolla, chef de cuisine, et Thibaud Tholomier, cuisinier au lycée professionnel Condé à Besançon (Doubs).

Les lauréats 2025 :

• 1er prix et gagnants du trophée : Christophe Kalisch, chef de cuisine, et Stanislas Segretain Oberlin, cuisinier au LEGTA Mancy à Lons-le-Saunier ;

• 2e prix : Romain Turban, chef de cuisine, et Mathieu Emiliani, cuisinier au lycée Montchapet de Dijon ;

• 3e prix : Hervé Tambarin, chef de cuisine, et Sandrine Pommier, cuisinière au lycée Simone Weil à Dijon.