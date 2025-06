Ça bouge pas mal du côté du CAC

Des régates internationales de Mâcon aux Championnats de Zone, le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) s'offre une fin de saison toujours aussi dynamique. Plus de détails avec Info Chalon.

Les Régates internationales de Mâcon, qui ont eu lieu les 24 et 25 mai à Mâcon, a été l'occasion d'un week-end fort en émotions avec une bonne dynamique d'ensemble, à l'instar du magnifique doublé pour Théodore et Salomé (J12M 2x) qui décrochent la 1ère place sur les deux journées !

Des régates internationales qui ont permis au CAC de s'offrir 5 bateaux en finale A dès le premier jour et 6 au second. Un vrai témoignage de la régularité du collectif.

Parmi les autres résultats notables :

• 4ème en J14F 4x+

• 5ème en J16H 2x

• 6ème en J18H 4-

• 5ème en J12H 4x+

Ces deux journées ont permis à tout le groupe de prendre de solides repères pour la suite de la saison, notamment en vue des Championnats de France.

Le CAC frappe à nouveau fort lors des Championnats de Bourgogne-Franche-Comté qui ont eu lieu le 31 mai 2025 au Creusot. En effet, le club obtient 11 podiums sur 15 embarcations engagées et 4 titres de champions régionaux.

Toutes ces embarcations se sont qualifiées pour les championnats de zone à Mâcon. Bravo à nos rameurs et rameuses pour cette belle performance d'ensemble !

Le club chalonnais s'est à nouveau illustré lors des Championnats de France J18 & Sprint, lesquels se sont tenus à Libourne (Gironde) les 6 au 8 juin 2025. Nos rameurs se sont engagés sur deux formats différents avec de belles prestations à la clé :

• 4ème place en finale B (4- homme J18) : une lutte jusqu'au bout

• 2ème en finale C (4x femme J18) : deux cadettes intégrées, belle promesse pour l'avenir

• 3ème en finale B (2x femme Sprint) : une performance solide sur ce format rapide

L'engagement et l'esprit d'équipe étaient au rendez-vous sur tous les fronts.

Le CAC a continué de surfer sur sa bonne dynamique lors des Championnats de Zone – Bateaux longs Minimes qui se sont tenus les 13 au 14 juin et les 14 au 15 juin pour les Cadets à Mâcon.

Ce week-end-ci, les 5 bateaux chalonnais engagés ont tous accédé directement à la finale A : un carton plein !

• En minimes :

➤ Victoire en double mixte pour Théodore et Salomé, notre duo était en grande forme

➤ 5ème place pour le 4x+ fille

➤ 6ème place pour le 8x+ garçon (avec deux rameuses)

• En cadets :

➤ 4ème place pour le 4+ garçon

➤ 5ème place pour le 4x fille

Tous ont validé cette étape avec sérieux.

Le dimanche 15 juin 2025 a vu les Championnats de Zone – Bateaux courts Minimes – à Mâcon. Ce week-end, 9 bateaux du club étaient engagés après leur qualification régionale.

• 5 terminent dans les 12 premiers, dont 2 en finale A.

Mention spéciale à Lylou Viot, la Chalonnaise qui réalise une superbe performance avec une 2ème place, à quelques centièmes du titre !

Ces résultats plutôt satisfaisants ont de quoi réjouir Fabrice Moreau, André Coupat et Sidney Chouraqui, pour ne citer qu'eux.

Actuellement, le CAC se prépare pour les prochaines échéances, à savoir les Championnats de France Minimes et Masters à Brive les 27 au 29 juin, et les Championnats de France Cadets et U23 qui auront lieu les 4 au 6 juillet.

À noter également que le 1er juillet 2025, le CAC organise le baptême d'un bateau grâce à un nouveau partenaire. Ce baptême aura lieu le mardi 1er juillet 2025, à 19 heures 30, au base nautique Adrien Hardy de Chalon sur Saône.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati