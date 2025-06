AVIS DE DECES - Monsieur Jean Claude GONDET

GERGY



Elisabeth, son épouse ;

Laurence, Sylvain, Sébastien, ses enfants, et leur conjoint ;

Arnaud, Margot, Lucas, Juliette et Pauline, ses petits-enfants ;

ses belles-sœurs et beaux-frères,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Claude GONDET



survenu le mercredi 18 juin 2025, à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 24 juin, à 10h30 en l'église de Gergy.

Jean Claude repose à la chambre funéraire de Ciel.

Pas de plaques. Pas de fleurs. Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons en faveur du centre de lutte contre le cancer LECLERC à Dijon (CGFL) ou du Secours Catholique.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.