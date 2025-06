FC CHALON - Une très vive émotion autour du départ de Pascal Jacques

C'est un moment toujours particulier que celui de dire au-revoir à une association au sein de laquelle vous avez tant oeuvré ! Les larmes et l'émotion étaient bien au rendez-vous pour Pascal Jacques, au moment de s'exprimer une dernière fois en sa qualité de président. Qui de mieux que Roger Genieux pour faire un vibrant hommage à Pascal Jacques finalement ? L'autre figure tutélaire du club a tenu à rendre hommage à l'engagement du désormais ex-Président, retraçant son parcours hors-norme au service de l'association chalonnaise.

Président de la commission des jeunes pendant des années, puis trésorier, chauffeur, délégué de match... Pascal Jacques a tellement coché toutes les cases du club qu'il est capable de situer la moindre touffe de pelouse du stade. Roger Genieux a salué son statut de "rassembleur, convivial et d'une sensibilité à fleur de peau". D'ancien Président à désormais ancien Président, Roger Genieux a retracé ce parcours d'un bénévole hors de commun, dédié complètement à son club de coeur, terminant son mandant de manière exceptionnelle, "avec l'équipe première montant en N3, les bons classements des équipes B et C, et les nombreux tableaux d'honneur des équipes jeunes".

Des salves d'applaudissements sont venus saluer les propos de Roger Genieux. Jean-François Cicala, membre du Comité Directeur a tenu à annoncer la nomination de Pascal Jacques au "grade" de Président d'honneur du club.

Laurent GUILLAUMÉ