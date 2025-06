"Pour une Saône-et-Loire à Gauche !" plaide Franck Charlier (PS)

Ce jeudi 19 juin 2025, les militant·e·s socialistes de Saône-et-Loire étaient appelés à désigner le Premier secrétaire fédéral ainsi que les secrétaires de section, dernière étape du 81ᵉ Congrès du Parti socialiste.

À l’occasion de ce congrès, les militant·e·s socialistes, dans notre département comme partout en France, ont affirmé deux priorités claires :

Inscrire le Parti socialiste dans une dynamique de rassemblement pour faire gagner la Gauche (pour reprendre la formule : de Glucksmann à Ruffin) ;

Moderniser notre parti par un travail collectif, afin de porter un projet juste, solidaire, écologique, et répondre concrètement aux attentes des Françaises et des Français.

Dès cette semaine, Olivier Faure, réélu Premier secrétaire du Parti socialiste, a souhaité lancer l’élaboration d’un nouveau projet socialiste.

C’est là que réside notre combat principal. Face à un contexte international instable, à un macronisme qui penche toujours plus à droite, à une droite dite républicaine de plus en plus perméable aux idées de l’extrême droite, et à une extrême droite qui ne recule devant rien pour distiller son idéologie mortifère, il est de notre responsabilité de proposer une alternative crédible.

Une alternative fondée sur l’humanisme, la laïcité, la justice sociale et environnementale, et une juste répartition des richesses.

Entouré d’une équipe fédérale ouverte à toutes les sensibilités, avec des secrétaires de section à l’écoute des réalités de chacun de nos territoires, j’aborde avec détermination le mandat que m’ont confié les militant·e·s socialistes de Saône-et-Loire.

Pour une Saône-et-Loire à gauche, rejoignez-nous !



Franck CHARLIER

Premier Secrétaire de la Fédération

du Parti Socialiste de Saône-et-Loire