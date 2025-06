CARNET BLEU - Bienvenue à Louis

Louis BLAVIER est né le 11 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Carole MULLER et de Pierre BLAVIER. La maman est photographe et adjointe au responsable qualité chez DAUNAT et le papa est responsable qualité chez Hyper U dans le Jura. La petite famille réside à Chatenoy-le-Royal. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !