Earvin Schneider devient coach de l'équipe U18 de l'Elan Chalon

L’Elan Chalon est heureux d’annoncer le retour d’Earvin Schneider au sein du club. Il prendra les commandes de l’équipe U18 France la saison prochaine.

Bien connu du public chalonnais, Earvin a effectué son apprentissage chez Formapi Chalon et a porté les couleurs de l’Elan Chalon entre 2014 et 2019, en tant qu’entraîneur au sein de l’association et assistant du Centre de Formation. Après cette première expérience, il a poursuivi sa carrière sur différents bancs.

Entre 2019 et 2022, il a été entraîneur des U18 de l’ASVEL Féminin, avant de rejoindre Lyon SO en tant qu’assistant lors de la saison 2022-2023. Il prend ensuite les rênes de l’équipe NM3 de Lorgues en 2023, tout en assurant en parallèle le coaching des U15 Élite du Littoral Var Basket. Durant la saison 2023-2024, il rejoint le banc de Jean-Paul Besson en tant qu’assistant coach des Mets 92, Betclic Elite.

Fort de ce parcours riche et diversifié, Earvin revient à Chalon avec une solide expérience et une expertise dans la formation. Il aura pour mission de poursuivre le développement de nos jeunes talents et d’inscrire son travail dans la continuité du projet sportif porté par le club.

Bienvenue à nouveau chez toi, Earvin.

­

La déclaration

Romain Chenaud à propos d'Earvin Schneider

“Notre club se réjouit du retour d’Earvin Schneider. Un retour puisque Earvin a déjà œuvré au niveau du centre de formation pendant plusieurs saisons en tant qu’assistant du centre de formation.

Il revient maintenant avec de nombreuses expériences accumulées à différents niveaux de jeu, dans différents contextes et avec différentes catégories.

Il va donc pouvoir mettre à profit cette expérience sur un poste important au sein de notre centre de formation, qui est celui de coach U18.

Sa personnalité et ses compétences seront sans aucun doute un atout fort pour notre structure et pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres."

­

La déclaration

Earvin Schneider à propos de son arrivée

“Après avoir eu des expériences enrichissantes dans différents projets, je suis très heureux d’avoir l’opportunité de revenir dans mon club de cœur et de pouvoir aider le club, le centre de formation et Romain Chenaud dans la quête de sortir de nouveaux joueurs professionnels."