En juin, c'est tournée des aubades et l'audition de l'école de musique de l'orchestre d'Harmonie Saint Rémy les Charreaux.

Comme à son habitude au mois de juin, l'orchestre d'Harmonie Saint Rémy les Charreaux transforme en aubades, certains disent même sérénades, ses répétitions habituelles Espace Pagny, en jouant en plein air, avec cette année une belle météo, dans les quartiers de Saint Rémy et des Charreaux.

Ce fut au tour des San-Rémois de pouvoir en profiter jeudi 12 juin place de la mairie sous la direction d'Emilie et Denis Desbrieres.

Quelques jours plus tard, ce fut le grand moment final de l'école de musique avec l'audition de fin de saison qui permet aux élèves et professeurs de montrer les évolutions après un an d'enseignement musical, cela leur a permis également de pouvoir jouer dans l'orchestre école, une grande première pour certains.

4 musiciens étaient présents également pour la cérémonie du 18 juin à Saint Rémy en présence de Madame le Maire et d'élus de la ville.

Rendez-vous est donné pour la prochaine aubade dimanche 22 juin place de Beaune à Chalon sur Saône et le jeudi 26 place du Pont Paron à Saint Rémy.