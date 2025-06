JOURNÉE DEPARTEMENTALE DES ARMÉES - Les premiers véhicules ont pris place ce vendredi autour du Parc des Expositions

Sur l'initiative du Conseil départemental de Saône et Loire, ce rendez-vous phare dédiée aux armées et à nos militaires s'inscrit comme un rendez-vous phare de la programmation événementielle du département. Une belle manière de nouer un contact fort entre la population et ses militaires, indispensables au vivre-ensemble. Ce vendredi, autour du parc des expositions de Chalon sur Saône, les premiers véhicules militaires ont pris place, afin que tout soit prêt ce samedi matin à l'ouverture. Un programme très riche (lire info-chalon.com) vous attend tout au long de la journée de samedi ! Un événement à ne pas manquer !

Photo C.D