Remerciements aux agents du service des Espaces Verts pour la réalisation florale du massif de la Tour du Doyenné

Vendredi 20 juin, à 7h15, sur le site de la Tour du Doyenné, le 1er Magistrat de la ville avait invité une trentaine d’agents du service des Espaces Verts à un petit déjeuner afin de les remercier pour le travail réalisé à l'occasion des plantations du massif de la Tour de Doyenné qui représente cette année Vivant Denon.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er adjoint, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Frédéric Iacovella, Directeur Général des services de la ville, Alexandre Serina, Directeur de Cabinet du Maire, Philippe Gaveau, nouveau responsable du service des Espaces Verts et de la Propreté Urbaine, de Bruno Cottier, Technicien au service des Espaces verts de la ville de Chalon et de tous les agents qui ont participé à la création, à l’élaboration à la réalisation et à la plantation de ce parterre qui reste la vitrine de passage de la ville de Chalon.

Comme chaque année, la tradition veut que les élus plantent les derniers plans du massif :

Extrait du discours de Gilles Platret : « Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous donner les grands chiffres, il faut savoir concernant le motif de ce massif de la Tour de Doyenné provient d’un dessin assez complexe, très composite, qui a été élaboré au départ par le service de la Communication, où l’on a mis beaucoup de temps à finaliser le motif car on voulait vraiment s’inscrire dans le bicentenaire et la Grande année Vivant Denon. Cette année, c’est le bicentenaire de sa mort et d’ailleurs, on va, à ce titre là, avoir une exposition très importante le 1er juillet qui sera inaugurée au musée. Le massif de fleurs depuis quelques années prend souvent les thématiques d’anniversaire ou de commémoration, donc cette année il représentera Denon. Il y aura une partie florale on va y revenir et une partie imagée comme on l’avait fait un peu pour Nicéphore Nièpce. Je rappelle qu’ici, on a une visibilité énorme sur ce massif qui est le vaisseau amiral du service des Espaces Verts, d’ailleurs tous les agents sont présents ce matin. A partir de ce massif, on a, non seulement toute la vision de la Saône avec tous les paquebots et les plaisanciers qui viennent de plus en plus nombreux mais aussi pour les chalonnais qui peuvent en profiter. C’est quand même le lancement de l’été avec les guinguettes qui vont commencer dans quelques jours avec toutes ses animations. Donc ce massif est excessivement vu et c’est pour cela que l’on met un soin particulier à le faire […] Nous avons d’ailleurs de mettre pas mal de symboles en lien avec Vivant Denon (pyramide, obélisque, musée du Louvre)[…] On tient compte bien sûr de ce que l’on a planté, c'est-à-dire 30 000 plants dans les jardins de la ville pour 22 495 plants très exactement sur ce massif. Les fleurs de l’agératum pour le bleu, des fleurs de bégonia pour le blanc, le rose et le rouge, les feuilles d’alternantera pour le jaune, les feuilles de l’irésine pour le marron. J’en profite aussi pour vous présenter Philippe Gaveau qui sera le nouveau responsable du service des Espaces Verts et de la Propreté Urbaine et qui présidera les deux services qui sont des services de terrain […] Car il faut savoir qu’il y a des hommes et des femmes qui sont sur le terrain toute la journée, voire très tôt le matin, j’usqu’a très tard le soir quand on en a besoin et j’aimerais le redire car il y a un énorme travail de fait pour le fleurissement de la ville et tout cela ne se fait pas par miracle. Je voudrais vous remercier aussi pour ce massif, c’est celui qui se voit le plus et où il y a un travail d’entretien le plus important […] Donc je voulais vous remercier au nom de tous les chalonnais pour la satisfaction du travail accompli ! Les chalonnais d’ailleurs savent très bien le travail remarquable qui est fait par le service des Espaces Verts. Là, on est sur l’embellissement de l’Espace Public et donc cela compte énormément pour nous. Par votre professionnalisme vous apportez un peu de douceur dans un monde de brutes, il y a assez de violences partout en ce moment et grâce à votre travail vous apportez une touche de poésie dans le paysage chalonnais […] Votre réalisation florale, c’est vraiment une prouesse et un émerveillement à chaque fois pour moi et je tenais donc à vous féliciter pour le travail que vous faites ici et partout ailleurs».

Pour information :

« La complexité du dessin choisi cette année : Pour le dessin, le point de départ a été l’Egypte puisque Dominique Vivant Denon a participé aux campagnes d’Egypte de Napoléon avant de devenir le premier conservateur du musée de Louvre.Il fallait aussi que les éléments dessinés soient réalisables à l’aide des plantes produites aux serres municipales depuis l’hiver dernier et que le dessin soit compréhensible par tous.

Sur le côté gauche du massif se trouve un obélisque : Clin d’œil à la fois à l’Egypte mais aussi a un des monuments le connu de chalon, un obélisque. Agrémenté de 2 dessins reprenant des hiéroglyphes, cet obélisque est aussi accompagné d’une plume. Vivant Denon a réalisé de nombreux croquis, peintures et gravures sur l’Egypte au cours de son voyage. Il a écrit aussi de nombreux livres relatant ses voyages et expériences.

Au centre du massif, c’est l’élément central avec une grande pyramide : Cette pyramide est mise en valeur par un soleil en arrière plan, comme aimait le faire Dominique Vivant Denon pour faire ressortir les détails architecturaux des monuments qu’il dessinait. Un portrait de Dominique Vivant Denon sur bâche et une bandeau avec son nom permettront de bien identifier la thématique du massif 2025.

Sur la droite du massif, monument emblématique égyptien : En complément de l’obélisque et de la pyramide, une représentation du sphinx complètera la thématique de l’Egypte. Entre 19 000 et 23 000 plantes sont mises en place chaque année, sur les 380 m² du massif, pour la réalisation de cette fresque florale avec : les fleurs de bégonia pour le blanc, le rose et le rouge, les fleurs de l’agératum pour le bleu, les feuilles d’alternantera pour le jaune, les feuilles de l’irésine pour le pourpre.

Une fois la plantation réalisée, li faut laisser les plantes « s’installer » ; au fur et à mesure, leurs couleurs s’intensifieront et mettront en valeur le travail réalisé ! ».

