Boxe anglaise : Retour sur le Challenge Espoirs et Élite de Chalon-sur-Saône

L'objectif de ce Challenge Espoirs et Élite de Chalon-sur-Saône, lequel a eu lieu le dimanche 15 juin 2025, à la salle Armand Langlais, était faire rencontrer les meilleurs boxeurs et boxeuxes de la région au palmarès satisfaisant pour les futurs compétions sur le plan national, championnats et galas pour la saison prochaine.

«Les 28 boxeurs sélectionnés ont pu s'exprimer au maximum de leurs acquis», nous explique Saïd Fergani, le président du Ring Olympique Chalonnais (ROC).

Le seul assaut Filles de ce challenge a vu la Chalonnaise Chloé Kakikhusa l'emporter sur Meriem Bozkurt du Ring Athlétique de Lons-le-Saunier (RAL), un des clubs les plus côtés de la région et dirigé par Serge Pantel.

À l'issue de ce programme, les 8 autres compétiteurs du ROC ont gagné leurs assauts et 2 sans décisions, faute de différences de poids.

Pourtant, bien que cette rencontre interclubs ai été validée il y a un mois par le Comite régional de boxe de la Fédération française de boxe (FFB), aucun délégué de réunion ne s'est présenté pour la prise en charge et le contrôle officiel de cette compétion.

«Heureusement, nous, les dirigeants de chaque club ainsi que moi-même, l'organisateur de cette compétition, avons assumé nos responsabilités», ajoute Saïd.

Le déroulement de cette compétition s'est fait dans les règles de l'art.

Le ROC a pour habitude d'accueillir les clubs voisin avec fair-play et convivialité.

Bravo et félicitations à tous les jeunes qui ont fait le déplacement, ainsi que certains parents accompagnateurs bénévoles, ainsi qu'à toute le staff du club pour cet événement de fin de saison.

La saison 2024-2025 se termine le vendredi 27 juin avec un pot d'honneur à la Salle Armand Langlais.

Le ROC débute ses animations estivales avec la fête de l'école primaire de Laënnec, à côté de la salle Bornet, sous forme de jeux autour du ring ce samedi 21 juin 2025, de 9 heures à 12 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati